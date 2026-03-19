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旺角映居錄逾5500人次參觀 最快本周提價加推

新盤速遞
更新時間：17:15 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-19 HKT

建灝及市建局合作發展的旺角映居自公布首張價單及開放示範單位後，成功吸引市場關注，項目至今錄逾5,500參觀人次。發展商表示，將於周內加推新價單，不排除盡推餘下所有單位，並有一定提價空間，短期內上載銷售安排。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目於周一起開放示範單位予公眾參觀，至今已成功錄逾5,500人參觀。客源方面，逾一半來自九龍區，其餘則來自港島及新界區，另外由於項目鄰近西九龍高鐵站，因此有約5成為內地客，當中涵蓋用家及投資客。另外，整體而言有約6成為用家及家庭客，4成為投資客。

鄭智荣續指，項目備受市場期待，因此預計於周內加推新價單，不排除盡推餘下所有單位，短期內上載銷售安排。首批推出單位較近期推售樓盤有所折讓，因此未來加推單位有一定提價空間，提價幅度不多於2成。

鄭智荣亦提到，美聯儲局宣布利率不變，對整體住宅市場影響不大。由於近期定期存款利率對比以往有所下滑，因此不少資金亦已轉移至回報率更高的住宅市場，同時成為買家動力。另外市場預計年內會迎一次減息，因此認為對未來住宅市場走勢有幫助。

為配合銷售，發展商亦夥拍美聯推出置業優惠。美聯高級董事布少明表示，由即日起至4月30日，凡經美聯購買項目任何單位的首5名買家，即可獲贈約16,000元「高鐵旅遊禮券」，總值約8萬元。

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