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紅磡首匯日內開價 首批推50伙 即睇示範單位

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更新時間：15:46 2026-03-19 HKT
發佈時間：15:46 2026-03-19 HKT

恒基旗下紅磡首匯日內開放示範單位給予公眾參觀及開價，涉約50伙，視乎市場反應，不排除短期加推更多單位。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，是次為系列項目中首度提供4房，僅設21伙，享有海景，相信會受市場追捧。項目至今已接獲逾百個查詢，日內開放示範單位給予公眾參觀開價，涉約50伙，視乎市場反應，不排除在開售前加推更多價單。

林達民指出，BAKER CIRCLE系列4期開售至今已套現70億元，近期更錄系列雙新高成交，1伙頂層特色戶成交呎價達3.4萬元，總售價2,185.8萬元。

恒基高級副總經理范文浩說，首匯示範單位以23樓A室為藍本搭建，面積600方呎，為4房1套間隔。單位層與層之間高度約3.3米，展現空間感。客飯廳以長方形布局，配合L型開放式廚房設計，而由客飯廳延伸至「三合一」露台，全長約6.9米，空間感十足。

主人睡房更配備嵌入式智能消毒衣櫃，特設三款廚櫃櫃門飾面及客飯廳牆身油漆顏色（只適用於其中一面指定牆壁）組合供買家選擇。

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