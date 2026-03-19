新盤大手客續掃貨 滶晨獲買家逾1.18億連購2伙

新盤大手客掃貨停不了，新世界夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨II，最新獲一組本地大手豪客斥資逾1.18億，連車位購入2伙面積1294方呎、4房雙套連工作間設計單位，分別為第2座35樓P1室，成交價6060.6萬，呎價46836元，以及第2座32樓P1室，成交價5795萬，呎價約4478。

長實與港鐵合作發展的港島南岸Blue Coast，昨日再添一宗4房戶招標成交，單位為第1A座19樓B室，4房1套連儲物房間隔，面積1267方呎，成交價3724.98萬，呎價29400元。長實營業部副首席經理楊桂玲表示，目前1A座可供發售4房單位僅餘3伙，集團將按計劃於本周六調高4房戶的招標意向價，最高加幅為4%，稍後加推時亦有機會再度調整價格。

恒基牽頭發展的啟德天瀧，昨日連沽4伙，套現近1.2億。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目最新售出的單位，包括2座20樓A室，面積1173方呎，4房雙套間隔，成交價4365萬，呎價37212元；以及2座21樓A室，面積1173方呎，同屬4房雙套間隔，成交價4388萬，呎價37408元。

華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋瑜一．天海，最新售出第1A座3樓C室，面積591方呎，2房間隔，成交價1582.95萬，呎價約26784元。

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