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黃大仙薈淳示位首曝光 採日系簡約設計風格

新盤速遞
更新時間：17:05 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:05 2026-03-18 HKT

宏安旗下黃大仙薈淳示範單位今正式曝光，發展商開放3個示範單位，其中連裝修單位以18樓E室為藍本搭建，面積360方呎，為2房間隔，採日系簡約設計風格。

薈淳18樓E室有裝示範單位：

單位睡房位於大廳兩側，均設偌大窗戶增加房間亮度，其中一間預留空間擺放大型衣櫃。「三合一露台」設計提供寬闊空間，當中他放有層櫃，收納洗衣機及其他日常雜物。

同步開放以18樓H室為藍本的無改動示範單位，面積520方呎，3房1套間隔，單位呈單邊設計，廳房同向，房間均曲尺窗戶。

薈淳18樓H室示範單位：

第3個示範單位仿18樓J室建造，屬於面積209方呎的開放式單位，大廳長約4.5米，並設曲尺窗，多角度引入室外景觀。

薈淳18樓J室示範單位：

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