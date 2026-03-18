雲向加推146伙 每呎均價1.43萬

永泰旗下粉錦公路雲向，今日加推新一批單位，涉及146伙，面積由218至303方呎，屬開放式及1房單位，價單定價由374.1萬至615.3萬元，價單呎價約16,064至20,741元，扣除20%折扣優惠後，折實售價約299.3萬至492.3萬元，折實呎價12,854至約16,595元，折實平均呎價約14,328元；發展商表示屬原價加推，預計市場勢將反應熱烈。

發展商宣布，今日上載銷售安排第2號，涉及153伙，全數單位折實售價低於460萬元。間隔涵蓋開放式及1房戶型，面積218至316方呎，將於本周日(22日) 發售。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，參觀人士反應熱烈，包括不少在周邊工作的專業人士，與經常往來大灣區的企業家，反映區內自用及投資的買家，均對雲向單位需求殷切。雲向雲集5大優勢，包括東鐵便利優勢、5大關口地利、前臨高爾夫球場、北都發展先機及強大大學網絡，極具投資價值。