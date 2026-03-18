鴨脷洲璟南周五開現樓參觀 短期內推招標 示位首曝光 單位寬闊四正 主人套房設特大轉角玻璃鏡

大昌地產港島南鴨脷洲現樓豪宅新盤璟南，於今日率先開放2伙現樓標準單位供傳媒參觀，發展商表示將於周五起開放公眾參觀，並因應市場反應，短期內推出招標，料採惜售策略。

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大昌地產營業部主管周俊豪表示，項目早前開放指定人士預約參觀特色單位，有見市場對項目標準戶存好奇，因此決定今明兩日供傳媒及代理參觀項目標準戶示範單位，周五起開放公眾參觀。

周俊豪續指，項目早前開放特選客戶參觀，當中客源有約4成為新香港人及內地客、逾4成為香港本地客，有不少為同區住戶。另外，客源中有約5%為外籍客，包括西方國家及中東客戶，相信可能受外圍政治局勢影響而決定投資香港物業市場。

周俊豪提到，項目主打大銀碼住宅，因此全盤單位目前均傾向以招標形式發售。目前將視乎參觀情況及市場反應，考慮短期內推出應市。由於豪宅買少見少，料採「善價而沽」惜售策略，因應市況推盤。

發展商今日開放2伙無改動示範單位予傳媒參觀，其中5樓A室，面積1,709方呎，4房雙套間隔，單位寬闊四正，客飯廳呈長方設計，長約8米，闊約4.5米，空間感十足且間隔分明。

璟南5樓A室示範單位：

寢室方面，主人套房位處單位一隅，私隱度高，並設有空間供作獨立衣帽間。主人浴室配備約1.7米長特大浴缸，讓住戶可享如度假般的沐浴體驗。

另一伙為5樓B室，面積1,598方呎，同為4房雙套間隔。單位設落地玻璃趟門，連接室外露台，可外望深灣一帶海景。主人套房則設有特大轉角玻璃鏡，可外望泳池景及玉桂山翠綠美景。

璟南5樓B室示範單位：

璟南坐落於鴨脷洲海旁道18號，提供38個實用面積由1,598至3,523平方呎，均為4房大宅。項目以南意海岸風情為設計靈感，為住戶提供尊尚的臨海居住體驗。