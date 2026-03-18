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親海駅複式戶938萬沽 每呎造價1.79萬

新盤速遞
更新時間：15:48 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:48 2026-03-18 HKT

長實旗下油塘親海駅II，今日最新錄得複式戶成交，為3座B8室，面積523方呎，另連171方呎天台，屬2房連天台Sky Villa複式戶，以招標形式售出，買家選用90天成交期，成交價938萬元，呎價17,935元。

市場消息透露，買家為同區換樓客，一直對特色單位情有獨鍾，尤其心儀項目複式設計於市區十分罕有，加上位置便利，只需步行數分鐘即可到達油塘站。日前參觀現樓後，買家翌日再偕家人前往視察，家人對現樓環境深感滿意，最終決定入標，計劃購入作自住用途。

項目現僅餘最後2伙複式戶及1伙海景3房戶。

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