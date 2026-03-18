首匯今上樓書涉241伙 最快周內開價
更新時間：15:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-18 HKT
恒基旗下紅磡首匯今上載樓書，設241伙，提供1房至4房，最快周內開價，涉不少於50伙。
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目提供1房至4房間隔，首度提供4房1套單位，設22伙，面積由560至850方呎，其中1伙為附連私人平台和天台的特色單位，面積850方呎。項目另設111伙2房及42伙3房1套單位，供佔全盤逾60%。
林達民指出，項目正式啟動銷售流程，近日將開放示範單位，最快周內開價，首張價單涉不少於50伙。定價會參考同系項目，其中THE HADDON近3個月錄得80宗成交，平均成交呎價約2.2萬，並將按市價推盤，認為項目更多單位享海景，且樓花期不長，料受市場歡迎。視乎反應，不排除首輪銷售前加推。
最Hit
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
2026-03-17 13:14 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
2026-03-16 19:32 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
2026-03-17 16:48 HKT