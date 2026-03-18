群盤突擊圍城掀起大混戰 樓花盤銷情頻報捷 6盤逾3600伙列陣搶推

中東戰事持續，無礙本港新盤銷情，早前推售多個焦點盤連番報捷，發展商亦加快推盤步伐，多個項目部署短期推售，瞄準正在升溫的一手市況。信和旗下將軍澳日出康城海瑅灣I推出254伙招標發售，建灝旺角映居亦已開價，新地荃灣橫窩仔街項目昨日命名形瑨並月內上載樓書，恒基紅磡首匯、宏安黃大仙薈淳及大昌地產港島南璟南亦緊接短期內推售。上述6盤合共提供逾3600伙，勢掀起大混戰。

海瑅灣I周五起招標

信和夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的海瑅灣I，日前已上載首張銷售安排，推出254伙於本周五（20日）起以招標方式發售，涵蓋2房連書房、3房及4房單位，面積介乎599至1154方呎，全數單位均可享有海景，屬最優質單位。

海瑅灣I日前已上載首張銷售安排，推出254伙於本周五（20日）起以招標方式發售。

形瑨月內上樓書

新地突擊公布推售荃灣項目形瑨，新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，項目貫切集團「形品」系列，以年輕買家為主要對象，整個項目合共提供462伙，提供1房至3房間隔，另有特色單位，當中2房佔約70%、1房佔約20%，餘下為3房及特色戶，特色戶包括連天台及連平台特色戶，可滿足不同置業人士住屋需求，項目預計月內上載樓書，並積極打造示範單位，預計最快下月推售。

譚錫湛續稱，形瑨為集團區內自爵悅庭後，相隔20年推售的新盤，區內亦已有6年缺乏新盤供應，項目訂價參考區內荃灣西屋苑造價，亦會參考九龍區新盤，本周四開始將於荃灣廣場進行路演，項目預計關鍵日期為2027年4月底。

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映居最快下周開售

建灝地產與市建局合作發展的旺角映居，昨日亦搶先開價，首批推出50伙，折實平均呎價18888元，單位面積301至347方呎，全屬1房連書房間隔，折實售價介乎579萬至716.5萬，呎約1.68萬至2.2萬。

項目已開放示範單位供參觀及進行收票，最快下周進行首輪銷售，近期大手客入市成風，發展商透露，將視乎市場反應，有機會盡推全數122伙發售。

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旺角映居，昨日亦搶先開價，首批推出50伙。

首匯今公布銷售部署

新盤推售浪接浪，恒基旗下紅磡首匯將於今日公布最新部署，項目共提供241伙，主打中至大型單位，標準戶提供1房至3房戶型外，亦首次引入4房大戶，其中最矚目為頂層天際特色戶，為29樓A室，面積達850方呎，附設有面積達445方呎的雙空中私人平台，並設有面積達719方呎天台，單位為4房連套房加儲物室間隔，項目部份單位更可享有海景。

紅磡首匯將於今日公布最新部署，項目共提供241伙，主打中至大型單位。

薈淳今開示範單位

宏安黃大仙薈淳部署推售，宏安地產執行董事程德韻表示，黃大仙薈淳採用法國王室御用品牌及升級智能門鎖。項目亦於今日搶先展示示範單位，意味著將於短期內正式公布首張價單。

薈淳共提供195伙，涵蓋開式、2房及3房戶型，標準單位面積介乎202至520方呎，主打2房戶佔逾60%，項目關鍵日期為今年8月底，屬極短期樓花，同系位於鴨脷洲項目Coasto，昨日以招標方式售出16樓D室，面積287方呎，屬1房間隔，並附設169方呎平台，單位以780萬售出，呎價高見27178元創同類單位新高，買家為投資客，打算作長線收租用途。項目全數93伙已沽清，套現超過5.5億。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，集團現正積極籌備同屬利東站的另一全新項目PORTO，早前已上載樓書，有望最快下個月推售。

璟南亦部署推售，將於今日展示現樓示範單位，整個項目只有38伙。

璟南今展示現樓優勢

大昌地產旗下港島南豪宅項目璟南亦部署推售，將於今日展示現樓示範單位，整個項目只有38伙，早前已上載樓書，提供38伙，全屬4房大戶，面積1598至3523方呎，發展商早前已預告，全數單位將以招標方式發售。