Coasto特色戶每呎2.71萬沽創新高 全盤沽清

宏安旗下鴨脷洲Coasto今日(17日)以招標形式售出全盤最後1伙平台特色戶，為16樓D室，面積287方呎，另連169方呎平台，屬1房戶，成交價780萬元，呎價27,178元，項目全數單位沽清。

宏安執行董事程德韻表示，Coasto售出最後一伙平台特色單位16樓D室，售價為780萬元，呎價為27,178元，創平台單位呎價新高，該買家為投資者，認為空中平台單位在區內實屬珍罕，故購入以收租用途， Coasto銷情反映市場對港島南利東站的追捧。

宏安營業及市務總經理黃文浩指，是次平台單位成交呎價再創新高，更突顯市場對港島優質項目渴求，集團現正積極籌備同屬利東站的另一全新項目 PORTO ，該項目早前已上載售樓說明書，有望最快下個月推售，並將延續區內鄰近利東站，三站直達超級樞紐金鐘站，及享有雙海景之優勢，滿足用家及投資者需求。

