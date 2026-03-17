九龍城南首現樓示位首曝光 周四起招標5伙特色戶

恒基發展的九龍城現樓新盤南首，將於周四起以招標形式推售5伙特色戶，最快下周以價單形式發售剩餘標準單位，且有一定提價空間。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目現時已售出271伙，佔全盤87%，套現逾14億元。平均成交價約524萬元，平均成交呎價約19,0545元。客源方面，逾半買家為本地客，且主要以家庭客為主，另外亦有不少為區內換樓客。

項目已正式展開現樓銷售，於周四（19日）起以招標形式推售5伙連平台特色戶，涵蓋開放式至1房間隔，面積由178方呎至224方呎，附連242方呎至528方呎平台。

韓家輝.：餘下單位有一定提價空間

韓家輝指，其餘標準單位將以價單推售，預計下周上載新一份銷售安排，且餘下單位有一定提價空間，價錢將參考港鐵啟德站一帶新盤最緊成交價。

恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹指，項目於今日率先開放3伙無改動示範單位供傳媒參觀，預計本周內開放公眾參觀。另外亦開放項目住宅會所，採雙會所設計，連園林面積逾1.3萬方呎，提供16項多元化設施。

發展商首度開放現樓示範單位參觀，包括26樓B1室無改動現樓單位，面積351方呎，屬於2房間隔，屬2間睡房間隔同樣方正實用，設特大玻璃窗，可引入自然光線，提高室內採光度 及空間感，更可欣賞遼闊城市景觀。

南首26樓B1室無改動現樓單位：

26樓A1室無改動現樓單位，面積349方呎，屬於2房間隔，客飯廳以長形布局，間隔方正實用，連露台及工作平台，外望景觀開陽，可望繁華城市景觀，更大大提高室內採光度。加上層與層之間高度約3.5米，空間感十足。

南首26樓A1室無改動現樓單位：

26樓A8室無改動現樓單位，面積262方呎，屬於1房間隔；睡房屬套房設計，間隔方正實用，並設有特大玻璃窗，可廣納自然光線，提高室內採光度及空間感，更可欣賞遼闊城市景觀。

南首26樓A8室無改動現樓單位：