映居開價首批50伙 每呎均價1.88萬 即睇單位示位相

建灝及市建局合作發展的旺角映居於今日公布項目首張價單，涉50伙，計算最高12%折扣優惠後，入場售價由579萬起，折實呎價16,880元起，折實平均呎價18,888元。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次價格屬「高鐵概念至筍價」，對比同區其餘一手新盤售價，有逾2成折讓，因此屬起動價，下張價單有一定提價空間。

鄭智荣續指，首張價單涉50伙，全數為睡房連書房戶型，面積301至347方呎，其中標準單位佔46伙，另外亦涵蓋4伙平台特色戶。項目於今日起開放示範單位予公眾參觀，預計周五起開始收票，最快下周開售，並將視乎市場反應，考慮一次過盡推全盤。

鄭智荣提到，項目入場單位為6樓E室，面積343方呎，計算最高12%折扣優惠後，折實售價579萬，折實呎價16,880元。

建灝銷售部副總裁吳傲楠指，項目提供建築期付款方法，最高提供12%折扣優惠。另外，有見近期大手客頻頻入市，因此推出大手客現金回贈優惠，買兩伙或以上即可享有，最高可享樓價約2.25%現金回贈。

旺角映居18樓A室示位相

旺角映居今日首度開放示範單位參觀，以18樓A室為藍本所搭建，面積347方呎，單位空間寬敞，活用特高樓底設計，打造靈活實用的輕奢生活體驗。

單位樓高達3.5米，空間感十足。客飯廳呈長方設計，間隔分明。設有落地玻璃趟門連接面積約38方呎「三合一」露台及工作平台，引入充足自然光之餘亦可飽覽室外景觀。

睡房空間寬闊，放置雙人床後仍有空間放置衣櫃。書房方面則活用高樓底優勢，設置高架床，將下層用作閱讀區，配合儲物收納梯級，靈活利用空間細節。