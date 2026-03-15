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雲向乘勢加推77伙 每呎1.46萬

新盤速遞
更新時間：16:57 2026-03-15 HKT
發佈時間：16:57 2026-03-15 HKT

永泰地產旗下粉錦公路雲向昨日進行首輪銷售，取得不俗銷情，發展商今日隨即加推新一張價單，涉及77伙，折實平均呎價14,621元。

單位面積287至445方呎

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，雲向昨日開售反應理想，鑑於向隅者眾，今日推出價單第3號，涉及77伙，單位面積287至445方呎，涵蓋開放式、1房至2房連儲物室戶型，價單售價由460.5萬至872.3萬，價單呎價由15,990至20,139元，扣除最高20%總折扣優惠後，該批單位折實售價由約368.4萬至約697.9萬，折實呎價約12,792至16,112元，屬原價加推。

雲向加推新一張價單。
雲向加推新一張價單。

客源地區分布意向登記比例中，港島區佔約5%、九龍區約10%、新界區約80%；而昨日買家分佈中，港島區升至10%、九龍區升至約13%、新界區則約77%。由此可見，其他地區買家對北部都會區發展潛力非常有信心，具投資價值。昨日亦有大手買家來自南區，以逾2,800萬元購入6個單位。

付款辦法方面，83%買家揀選現金付款計劃，另外17%揀選建築期付款計劃。
 

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