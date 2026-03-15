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DEEP WATER SOUTH 6A期開放示範單位 吸逾千人次到場

新盤速遞
更新時間：09:08 2026-03-15 HKT
發佈時間：09:08 2026-03-15 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH 6A期MONT BLUE，周五晚突擊開價之後，昨日首度開放1房及2房1套示範單位予公眾參觀，吸引逾1000人次到場。

黃光耀：不少投資者查詢

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自推出6A期之後，接獲不少投資者查詢，尤其同區供應罕有的1房及2房1套單位。市場預期項目將吸引年輕專才、小家庭及投資者踴躍入市。

項目首批涉及93伙，包括42伙1房開放式廚房、21伙2房開放式廚房及30伙2房1套梗廚單位，面積介乎337至577方呎，發展商提供最高15%折扣優惠，折實售價介乎906.8萬至1,887.6萬，折實呎價介乎26,785至32,714元，折實平均呎價29,055元。

首批推出單位以折實售價計算，全數1房開放式廚房單位低於960萬，有63伙或68%單位低於1,250萬，有79伙或85%單位低於1,800萬。

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