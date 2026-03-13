DEEP WATER SOUTH 6A期24小時內開價 首批不少於93伙

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH 6A期接獲錄有不少查詢，有機會24小時內公布項目首張價單，首批單位不少於93伙，周末開放示範單位予公眾參觀，希望月內開售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自6A期上載樓書後已接獲近5,000組查詢，其中因項目主打1房及2房戶型，屬同區罕有，加上位處港鐵站上蓋，因此有4成為投資客，另外內地客亦佔4成。

黃光耀續指，有見市場反應不俗，因此最快24小時內公布首張價單，首批單位將不少於93伙，價錢參考項目6B期成交價，並希望月內開售，另外將在周末開放示範單位予公眾參觀。有見港島區新盤成交不俗，因此對項目定價有信心。

該盤今日開放2伙6A期的無改動示範單位供傳媒參觀，其中以2C座38樓C室為藍本所搭建的示範單位，面積563方呎，2房1套連梗廚間隔，單位四正實用，樓高3.325米，空間感十足。

其中主人套房空間寬闊，放置大床後仍有充足空間可做到三邊下床，另外亦空間可作打造成衣帽間或放置衣櫥，靈活度高。

發展商另亦開放以2B座38樓B室，面積337方呎，1房間隔，單位客飯廳呈長方設計，可靈活擺放家具，設有落地玻璃趟門連接面積共38方呎的「三合一」露台連工作平台，可引入充足自然光之餘，亦可飽覽室外景觀。

DEEP WATER SOUTH Tower2(2C) 38樓C單位：

DEEP WATER SOUTH Tower2(2B) 38樓B單位：