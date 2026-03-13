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DEEP WATER SOUTH 6A期開價首批93伙 折實均價2.9萬

新盤速遞
更新時間：17:19 2026-03-13 HKT
發佈時間：23:52 2026-03-13 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH 6A期接獲錄有不少查詢，即晚開價推出首批93伙，提供最高15%折扣，折實售價906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價26,785至32,714元，折實平均呎價29,055元。以折實金額計算，全數1房（開放式廚房）單位低於960萬元，有63個(68%)單位低於1,250萬元，有79個(85%)單位低於1,800萬元。

首批推出93伙單位，包括42個1房（開放式廚房）、21個2房（開放式廚房）及30個2房1套（梗廚；面積由337至577方呎。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自6A期上載樓書後已接獲近5,000組查詢，其中因項目主打1房及2房戶型，屬同區罕有，加上位處港鐵站上蓋，因此有4成為投資客，另外內地客亦佔4成。另外，將在周末開放示範單位予公眾參觀。有見港島區新盤成交不俗，因此對項目定價有信心。

會德豐地產黃光耀（圖右）指，DEEP WATER SOUTH 第6A期首批93伙，折實平均呎價29,055元。
會德豐地產黃光耀（圖右）指，DEEP WATER SOUTH 第6A期首批93伙，折實平均呎價29,055元。

該盤今日開放2伙6A期的無改動示範單位供傳媒參觀，其中以2C座38樓C室為藍本所搭建的示範單位，面積563方呎，2房1套連梗廚間隔，單位四正實用，樓高3.325米，空間感十足。

其中主人套房空間寬闊，放置大床後仍有充足空間可做到三邊下床，另外亦空間可作打造成衣帽間或放置衣櫥，靈活度高。

發展商另亦開放以2B座38樓B室，面積337方呎，1房間隔，單位客飯廳呈長方設計，可靈活擺放家具，設有落地玻璃趟門連接面積共38方呎的「三合一」露台連工作平台，可引入充足自然光之餘，亦可飽覽室外景觀。

DEEP WATER SOUTH 2C座38樓C室：

DEEP WATER SOUTH 2B座38樓B室：

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