海瑅灣I全海景3房大宅命名海瑅鑽  短期內公布招標安排

新盤速遞
更新時間：20:01 2026-03-12 HKT
發佈時間：20:01 2026-03-12 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I，戶型多元化，由1房至4房，項目繼早前已公布的4房海瑅天及3房海瑅璟命名後，今日公布項目另外2個全海景3房戶型命名為海瑅鑽。 

信和田兆源表示，海瑅鑽最大特色是客飯廳、主人套房及部分睡房，均可享將軍澳海灣海景。
信和執行董事田兆源表示，海瑅鑽以3房1套連工作間(連洗手間)開則，單位屬於第1A座A及B室，面積分別為891方呎及855方呎，最大特色是客飯廳、主人套房及部分睡房，均可享將軍澳海灣海景。單位客飯廳空間寬敞，連接共46方呎露台及工作平台。主人睡房設曲尺玻璃窗，視野開揚。 

海瑅灣I昨日開放展銷廳予客人參觀，反應熱烈，項目有機會短期內公布招標單位銷售安排及進一步銷售部署。 

海瑅灣I共提供1,266伙，戶型多元化，包括1房至4房；項目主打2房戶型，所有3房及4房單位均戶戶向海，享開揚港島東至將軍澳海灣美景，另提供少量特色戶。
 

