瑜一首推逾千呎4房特色戶招標 造價料創何文田站新高

新盤速遞
更新時間：16:31 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:31 2026-03-12 HKT

華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋新盤瑜一第IB期，在下周一（16日）起首次在現樓階段以招標形式推售逾千呎4房高層特色單位，3個單位均位於3A座，包括頂層特色單位及天際特色單位，全數面積為1,234方呎，屬4房套間隔。

華懋銷售及市場總監封海倫表示，近日豪宅市場成交暢旺，由2月至今3,000萬以上的一手住宅成交宗數達98宗，反映優質單位繼續備受追捧，有價有市。集團對優質的特色單位向來惜售，而逾千呎的4房單位全盤僅有16伙，佔整個項目不足2%，極為罕有。

有見近日市場對優質單位熱切需求，自現樓階段亦收到不少客戶對特色單位的查詢，因此發展商今日（12日）上載最新銷售安排，下周一（16日）起以招標形式發售3個第3A座高層特色單位，預料有機會刷新何文田站上蓋項目最高成交紀錄。

3個極罕有的特色單位，包括1伙連天台單位，第3A座29樓A室，面積1,234方呎，設內置樓梯直達859方呎私人天台，可眺望西九龍海景及多個地標建築，及享有開揚何文田公園及及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致；以及2伙連平台單位，第3A座28樓A室及第3A座28樓B室，面積1,234方呎，連51方呎平台。

瑜一自現樓階段以來，累計已售出705伙，總銷售金額逾119億元，吸引各區用家及投資者追捧。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

