旺角映居上樓書 共涉122伙 部署下周開價

建灝及市建局合作發展的旺角映居，今日正式上載項目樓書，共提供122伙，面積301至347方呎，另設特色戶，最快下周開價，預計月內有望開售，同時將為大手客提供特別優惠及付款方法。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目自命名後已接獲不少查詢，有見及此決定於今日上載項目樓書，合共提供122伙，面積介乎301至347方呎，另設特色戶，全數為睡房連書房設計。其中有112伙為標準戶，面積介乎338方呎至347方呎。另設10伙特色戶，包括6伙睡房連書房及天台特色戶，面積介乎338至347方呎，以及4伙睡房連書房及平台特色戶，面積由301至345方呎。同時，亦提供首24個月全屋保修優惠。

鄭智荣續指，項目示範單位準備工作已進入尾聲，預計短期內開放參觀，最快下周開價，首批單位將不少於50伙，價錢將參考西九龍及高鐵概念盤新盤定價，預計月內有望開始。有見同區新盤銷情不俗，其中不乏大手客入市，因此不排除為購買2伙或以上大手客提供特別付款方法及折扣優惠。

建灝銷售部副總裁吳傲楠指，項目基座為3層高商場，提供消閒及購物體驗，另外亦提供電動車充電設施 ，以及採用雨水回收系統，旨在創造更健康、更環保的生活環境。