凱和山洋房示位首曝光 最快下周推招標

新盤速遞
更新時間：13:50 2026-03-12 HKT
發佈時間：13:50 2026-03-12 HKT

由路勁牽頭發展的屯門現樓新盤凱和山，其洋房系列今日命名為MORI MANOR，共提供14幢洋房，面積介乎2,031至3,419方呎，料於周末開放預約參觀，最快下周推招標。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，隨著政府近年放寬投資移民門檻，加上新界區新盤洋房供應稀缺，項目洋房系列已錄有不少查詢，其中有逾一半為內地客，有見及此決定於今日為項目洋房系列命名並開放予傳媒及代理參觀，周末開放預約參觀，最快下周推出招標，意向價將參考同區洋房及分層戶近期成交。

 

上述14幢花園洋房，面積由2,031至3,419方呎，提供4房雙套至4房4套間隔，每戶附設396至999方呎花園及399至787方呎天台，戶型採南北通透設計，並設平台或露台。另外，凱和山至今累售582伙，佔全盤約84%，套現約27.5億元。其中700方呎以下細單位餘下1伙頂層天台特色戶待售。

顏景鳳續指，市場近期銷情不俗，發展商信心增強，樓價可望追落後，洋房價錢料「賣一間加一間」，另外集團與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸晉環價錢早前已上調5%。

該盤今日率先開放項目連家具現樓洋房供傳媒參觀，為10號洋房，面積2,031方呎，4房2套間隔，附連552方呎花園及399方呎天台。大宅以絨毛布藝家具，配合鍍金細節及雲石，打造現代歐式大宅。

大宅樓高3層，其中層與層之間最高可達4.55米，空間感十足。客飯廳充滿氣派，長逾11米，其中飯廳處放有8人淡米色大理石餐桌後仍見寬敞。

主人套房位卡2樓全層，長約6.35米，闊3.375米，四正實用。放有雙人床後仍可做到三邊落床，另外配有天鵝絨扶手椅，營造專屬寧靜休憩天地。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

