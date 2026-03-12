Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西沙SIERRA SEA頻現短炒獲利 兩房單位10個月升值22% 向隅客照追貨入市自住

更新時間：11:25 2026-03-12 HKT
發佈時間：11:25 2026-03-12 HKT

樓市逐漸回暖，有近年發售的新盤收樓後頻現短炒獲利個案。西沙SIERRA SEA最新一伙兩房單位以620.8萬元成交，原業主持貨10個月帳面獲利112.8萬元。
 
中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志表示，西沙新盤SIERRA SEA二手交投暢旺，新近錄得第1B期3座中層H室成交，實用面積444平方呎，2房間隔，議價後以620.8萬元成交，實用呎價13,982元。

徐可志指，買家為一手向隅客，見屋苑環境舒適，價錢合理，間隔合用，決定購入上址自住。原業主於2025年5月以約508萬元一手買入單位，持貨約10個月，現轉手賬面獲利112.8萬元，單位期內升值約22.2%。

上月曾錄短炒大賺28%個案

事實上，SIERRA SEA近期已連錄多宗短炒獲利成交。中原分行分區營業經理林志明上月底表示，西沙SIERRA SEA 1B期1座低層D室，面積434方呎，議價後以613萬沽出，呎價約14,124元。買家為外區換樓客，而原業主於2025年5月以約508萬購入單位，持貨約9個月轉售，帳面獲利105萬，帳面賺幅約21%。

另外，SIERRA SEA 1B期3座低層A室，面積523方呎，議價後以728萬沽出，呎價約13,920元。買家為新盤向隅客，而原業主於2025年5月以約570萬購入上述單位，持貨約9個月轉售，帳面獲利158萬，帳面賺幅約28%。

另一宗為1B期5座高層F室，面積約653方呎，獲外區換樓客以1,050萬承接，呎價約16,080元。原業主於2025年5月以約902萬購入上址，持貨約9個月，帳面獲利約148萬，帳面賺幅約16%。

此外，1A期1座中層C室，面積402方呎，2房間隔，單位早前開價638萬放售，議價後最新獲上車客以625萬承接，呎價15,547元，屬市價成交。據悉，原業主於去年5月以約499萬一手買入上述單位，持貨約9個月易手，帳面獲利126萬，單位期內升值25%。

今年1月錄5宗短炒獲利個案

另一方面，根美聯物業研究中心綜合土地註冊處最新資料顯示，今年1月份持貨年期1年或以下轉售個案錄得90宗，當中73宗帳面獲利，按月上升約14.1%，並且創撤辣後新高。其中，1月持貨年期1年或以下轉售並錄帳面獲利個案最多的屋苑為SIERRA SEA，錄得5宗獲利個案，而且平均每宗帳面獲利約77.5萬元。

值得留意的是，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，每月註冊個案一般主要反映前一個月市况，估計稍後短炒宗數將會更多。

