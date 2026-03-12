海瑅灣打造新一代臨海豪宅 信和田兆源：康城壓軸大盤 大灣區進行路演

將軍澳日出康城過去10年為本港主要一手供應重鎮，推出項目均取得大賣成績，區內壓軸大型新盤，由信和牽頭，夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的海瑅灣I部署推售，信和田兆源表示，項目位處鐵路上蓋，擁有鐵路優勢外，臨海而建配合頂級設計，銳意打造成新一代臨海豪宅，是次更於大灣區及上海進行路演，增加內地客的關注。

訪問言論重點 海瑅灣打造為新一代臨海豪宅項目

項目逾60%單位享海景，提供區內罕有的大面積大宅

經將軍澳跨灣大橋與中九龍繞道接軌，18分鐘直達西九龍

大灣區深圳、廣州及上海進行路演，全方位吸客

先推3房及4房招標打頭陣

今年推出海瑅灣外，亦推出紅磡榮光街項目，連同栢瓏及栢景灣共推4盤

住屋需求、息口向下及經濟向好對樓市有支持作用

信和田兆源表示，海瑅灣將打造為新一代臨海豪宅項目。

擁鐵路上蓋優勢

信和執行董事田兆源接受本報專訪時表示，海瑅灣屬康城壓軸推售的一期，擁有鐵路上蓋項目的優勢外，將軍澳跨灣大橋並能與中九龍幹線接軌，駕車18分鐘便可到達西九龍，為項目增添一大優勢，項目臨海而建，大部分單位享有海景，配以頂級設計用料，打造為新一代臨海豪宅。

田兆源續稱，康城區近年來推售新盤，以2房為主導，區內積累了不少對大單位有換樓需求的購買力，項目亦以3房及4房戶打頭陣，以招標方式推售，相信可迎合換樓客的需要。

田兆源亦提及，康城發展日漸成熟，區內設有國際學校，亦鄰近科技大學，近年更開設中醫院，學生、教職員等對區內租務需求顯著增加，吸引投資客，迄今錄得逾5000個查詢，除本地客、租客外，亦本地家族有意大手購貨，由於康城交通更趨完善，縮短往西九龍的時間，接駁高鐵前往內地各大城市，項目料受到內地客歡迎，尤其是對擁有海景的大單位更感興趣，集團是次亦於深圳、廣州及上海進行推廣，吸納內地客源。

田兆源續稱，海瑅灣屬為壓軸項目，未來已沒有新供應，項目將以鐵路上蓋，擁有全海景的項目作訂價參考，包括同系西九龍維港滙、黃竹坑站上蓋項目。

集團已累售400伙套現30億

信和近年銷售成績理想，今年至今已累售約400伙，套現約30億，田兆源表示，海瑅灣I先推大單位招標，稍後再以發價單方式推售，整個海瑅灣分兩期發展，均已獲批售樓紙，將分階段推售，年內將推與市建局合作發展位於紅磡榮光街項目，共提供451伙，現時正銷售的元朗錦上路站柏瓏III及油塘栢景峰亦會繼續推售餘下單位，合計年內合共推售4個項目。

信和與嘉華及中國海外合作發展的柏瓏III，共提供680伙，項目推售至今暫售出約400伙，套現逾26億，而整個栢瓏合共3期發展項目共提供2200伙，迄今已累售逾1900伙，套現高達193億；至於與資本策略及港鐵合作發展的栢景峰則提供748伙，項目推售至今累售逾430伙，套現逾25億。即信和今年推售4盤，合共提供逾3500伙。

柏瓏III共提供680伙，項目推售至今暫售出約400伙，套現逾26億。

逾60%單位享海景 先推3及4房大戶招標

海瑅灣不但是康城區內近10年規模大項目，亦是今年少有提供逾2500伙全新項目，項目臨海而建，逾60%單位可享有海景，屬最大賣點。

項目分兩期發展，由4座大樓組成，共提供2550伙，是次推出海瑅灣I，為最臨海的兩座大樓，涵蓋1房至4房多元化間隔，田兆源表示，項目臨海而建，最具瞄頭的3房及4房大宅，戶戶向海，其中3房戶型，部分面積接近900方呎，更提供區內罕有的逾1100方呎的4房大宅。

田兆源稱，項目配合頂級用料及設計，項目規模大，會所面積亦甚具睇頭，項目逾8.3萬方呎的臨海園林會所「CLUB Mirabelle」，以 Ocean's Gem為設計靈感，擁5大主題空間，近40項會所及園林設施，設施包括50米臨海無邊際泳池及25米室內恆溫泳池，海天一色嘅景致盡收眼底，亦提供全港罕有的「室內網球場」，亦可用作匹克球、籃球或羽毛球場地，另外，項目入口大堂亦經過匠心設計，大型弧形高樓底設計，氣派非凡，提升新一代臨海豪宅的定位。

今年樓價料有雙位數字增長

田兆源表示，今年整體新盤銷售成績理想，反映市場對住屋需求增，加上政府早年推出的搶人才計劃，亦增加外來人才對置業的需求，經濟活動理想帶動經濟向好，此外，息口未來亦有機會向下，種種因素均成為推動樓價的主要動力，並同意業界普遍預期今年樓價將持續向上，全年有雙位數字的升幅的預測。由於整體樓市有上升動力，相信各類型單位均有可觀的升幅，近年租金持續上升，有助帶動投資客入市動力。

記者 譚達成 攝影 盧江球