DEEP WATER SOUTH 6B期單日標售8伙 套現逾3.87億

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，今日首輪招標發售，發展商指，單日沽出8伙大宅，套現逾3.87億，當中成交價最高近7,975萬元，最高成交呎價達47,021元；是次有一組大手客購入1伙4房大宅及1 伙3房大宅，總金額約1.17億元。

會德豐地產黃光耀指，今日單日售出8伙大宅，套現逾3.87億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示 ，港島南岸壓軸一期DEEP WATER SOUTH 6B期，屬純大宅設計，全數為3房及4房戶，飽覽深水灣、壽臣山山海，打造「南法貴族生活」主題，深受老牌家族、城中名人、家族辦公室及高端專業人士青睞。項目今日單日售出8伙大宅，套現逾3.87億元。當中成交價最高近7,975萬元，最高成交呎價達47,021元。



黃光耀續指，今日招標售出之大宅包括3伙「四房臻藏奢華府邸」，以第1A座33樓A室最受注目。單位採4房2套連工作間連洗手間及私人升降機大堂，面積1,696方呎，成交價達7,974.8萬元，呎價達47,021元。單位無論客廳及所有睡房均擁覽整個港島南岸最廣闊的深水灣、壽臣山景色，並俯瞰項目標誌性的南法梯級式無邊際泳池，呈現「山、海、池」三重視覺盛宴。