Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高臨連沽兩伙3房 單日套現近5000萬

新盤速遞
更新時間：16:27 2026-03-11 HKT
發佈時間：16:27 2026-03-11 HKT

資本策略旗下佐敦彌敦道350號高臨，今日（11日）再以招標形式成功售出2個3房戶，合共套現近5,000萬元。

今日售出的3房單位為A1座18樓D室，面積624方呎，屬3房套間隔，以1,692.9萬元成交，呎價約27,130元；另一單位為A2座18樓A室，面積569方呎的3房戶，以1,453.4萬元售出，呎價約25,543元。

資本策略執行董事何樂輝指，高臨2日內連錄3宗3房單位成交，造價亦見相當理想，反映市場對真正市區單位追捧。項目已屆現樓，自上周正式開放現樓示範單位參觀後，買家有感項目現樓之質素及位置便利，故斥資入市。項目現時僅餘下4伙，其中天際特色大宅僅餘一伙「臨海‧天際屋」，有信心可再創項目新高。

高臨自推售以來累售255伙，佔項目全數單位逾98%，套現逾24億元。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
7小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
10小時前
荃灣愉景新城連獲5組客睇樓 「帶票買家」脫穎而出 業主：唔差一萬幾千、信用行先｜區區睇樓
荃灣愉景新城連獲5組客睇樓 「帶票買家」脫穎而出 業主：唔差一萬幾千、信用行先｜區區睇樓
樓市動向
7小時前
SD卡竟變「數碼黃金」一年三級跳 港女驚揭升值潛力勁過黃金 網民：屋企張舊卡原來係寶！｜Juicy叮
SD卡竟變「數碼黃金」一年三級跳 港女驚揭升值潛力勁過黃金 網民：屋企張舊卡原來係寶！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
影視圈
9小時前
小S徐熙娣老公被爆搭訕大S辣妹粉絲？提出私約並傳出殯照證明身份 絕密對話全曝光
小S徐熙娣老公被爆搭訕大S辣妹粉絲？提出私約並傳出殯照證明身份 絕密對話全曝光
影視圈
5小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
2026-03-10 19:09 HKT