尖沙咀瑜意暫收3000票 逾半為大手客

華懋旗下尖沙咀瑜意收票如火如荼，華懋旗下尖沙咀瑜意截至昨晚已收逾3,000票，較周六（14日）價單開售的160伙超額約18倍，其中多於一半準買家為大手客。發展商乘勢加推新一張價單涉及42伙，折實平均呎價約2.36萬，並落實於本周六（14日）盡推價單上的160伙發售，並於周日（15日）以招標發售4伙特色戶，即周末發售項目全盤共164伙。

認購兩伙或以上

華懋銷售及市場總監封海倫表示，昨日上載項目的銷售安排，已涵蓋全盤164伙，其中160伙於周六開售。封海倫指，現時多於一半準買家有意認購2伙或以上，以地區劃分，約一半來自九龍站及尖沙咀區，熟悉當區環境而有意入市，亦不乏來自港九新界的外區客。項目將於明晚截票，周六銷售時特意預留50伙於B組時段開售，望能迎合更多普通買家的入市需要。

周日另以招標形式開售4伙特色戶，封海倫說，會參考同區項目類近特色單位成交價。

華懋封海倫（右二）表示，瑜意截至昨日暫收約2500票，將於本周四截票。右一為陳慕蘭、左一吳錫麟。

較上批調升約5.5%

瑜意加推3號價單42伙，當中包括31伙1房、9伙1房連儲物室，以及2伙2房單位，以最高17%折扣計算，折實平均呎價23650元，較上一張價單折實平均呎價22416元，調高約5.5%。3號價單售價最平單位為3樓G室，面積295方呎，折實入場價583.24萬，呎價19771元；售價最高為16樓E室，面積468方呎，屬2房戶型，折實售價1175.36萬，呎價25115元，整批折實呎價介乎19771至25784元。

周末盡推全盤164伙

封海倫表示，項目推出至今反應理想，迄今已收到2500個認購登記，決定加推3號價單，涉及42伙，連同之前推出2張價單，合共推出160伙，佔全盤單位總數約98%，新價單單位位處中高層，售價反映單位樓層及景觀，項目並落實周六進行發售，全推價單上的160伙發售，另推出4伙特色戶於周日進行標售，即周末全數發售項目164伙。

封海倫續稱，項目將於周四（12日）截票，而周六首輪銷售安排設有大手客組別，包括AS組、A1及A2組，其中AS組別的客人須最少認購7伙；而A1 及A2組則須最少購入 2 伙或以上指定單位，B組買家則可認購1至2伙；而為了讓更多客人購入心儀單位，特別預留50伙單位予B 組買家選購。瑜意周六推售價單上的160伙，以最高17%折扣計算，折實平均呎價22323元，項目截至昨日暫數2500票，以周六推售單位計，超額認購14.6倍。

合共33伙折實售價600萬以下

周六發售單位，以最高折扣計算，售價最平為5樓H室，面積287方呎，折實入場價578.75萬，整批合共有33伙折實售價在600萬以下，佔比約20%；折實售價介乎600萬至700萬單位比例最多，共有80伙，佔約50%；折實售價介乎900萬至1000萬只有12伙，逾1000萬單位則共有12伙。

至於周日招標的4伙，全屬特色戶，包括15樓E室，面積462方呎，屬2房間隔，單位附設85方呎平台；另外3伙全位於17樓頂層，其中E室面積360方呎，2房間隔，單位附設有92方呎平台及317方呎天台；同層L及M室，面積444及304方呎，為2房及1房間隔，天台面積320及238方呎。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，項目受投資客追捧，主要鍾情相信項目能吸引不少商旅租客，租金回報能達4厘至4.5厘。

中原按揭董事總經理王美鳳說，該行提供2款置業按揭優惠計劃，其中揀選低息定按計劃，可選首3年或5年定息，固定息率2.73厘，其後低至P減1.75厘（P為5厘），可享銀行現金回贈。另提供優惠H按，全期按息低至H加1.3厘，封頂息為P減2厘（P為5.25厘），設高存息戶口。