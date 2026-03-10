Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日出康城海瑅灣I三房示位首曝光 短期內招標推

新盤速遞
更新時間：16:08 2026-03-10 HKT
發佈時間：16:08 2026-03-10 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城新盤海瑅灣I，今日首度開放3房示範單位參觀，明日起開放給予公眾參觀，短期內上載銷售安排，以招標形式推出項目大宅，料涵蓋示範單位同類型的3房單位。

信和執行董事田兆源表示，今率先向傳媒開放2個3房示範單位，均以2B座38樓A室為藍本搭建，屬項目中「則王」級數單位，擁全海景。

同類的3房單位屬罕有，於項目僅提供約50多伙，短期內透過招標形式推出，見近日同區海景單位備受追捧，對項目銷情有信心，該兩個示範單位明天起開放予公眾參觀。

海瑅灣I示範單位中的連裝修經改動示範單位以2B座38樓A室為藍本搭建，以暖色系為用色主調，展現溫馨家居。該示範單位面積775方呎，為3房1套間隔，部分牆身被打通或以半透明玻璃取代，大幅提高整體空間感。

主人房以橙色及米色為基調，放置雙人大床後仍可三邊落床，空間感十足。落地玻璃配合L形轉角窗，視野更開揚，能享開揚海景。

同步開放一間交樓標準示範單位，都以2B座38樓A室為藍本搭建，可供準買家對照，了解單位可塑性。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
8小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
9小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
23小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
5小時前
假日本士多啤梨貨湧入街市！港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
假日本士多啤梨貨湧入街市？港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
飲食
23小時前
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
6小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
6小時前