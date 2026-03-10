日出康城海瑅灣I三房示位首曝光 短期內招標推

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城新盤海瑅灣I，今日首度開放3房示範單位參觀，明日起開放給予公眾參觀，短期內上載銷售安排，以招標形式推出項目大宅，料涵蓋示範單位同類型的3房單位。

信和執行董事田兆源表示，今率先向傳媒開放2個3房示範單位，均以2B座38樓A室為藍本搭建，屬項目中「則王」級數單位，擁全海景。

同類的3房單位屬罕有，於項目僅提供約50多伙，短期內透過招標形式推出，見近日同區海景單位備受追捧，對項目銷情有信心，該兩個示範單位明天起開放予公眾參觀。

海瑅灣I示範單位中的連裝修經改動示範單位以2B座38樓A室為藍本搭建，以暖色系為用色主調，展現溫馨家居。該示範單位面積775方呎，為3房1套間隔，部分牆身被打通或以半透明玻璃取代，大幅提高整體空間感。

主人房以橙色及米色為基調，放置雙人大床後仍可三邊落床，空間感十足。落地玻璃配合L形轉角窗，視野更開揚，能享開揚海景。

同步開放一間交樓標準示範單位，都以2B座38樓A室為藍本搭建，可供準買家對照，了解單位可塑性。

