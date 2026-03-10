尖沙咀瑜意收2500票 加推每呎2.36萬

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，旗下尖沙咀瑜推出至今反應理想，迄今已收到2500個認購登記，決定今日加推3號價單，涉及42伙，連同之前推出2張價單，合共推出160伙，佔全盤單位總數約98%，並落實本周六盡推160伙價單單位發售，另推出4伙特色戶於周日進行標售，即周末全數發售項目164伙。

尖沙咀瑜意開價 首批50伙 每呎均價2.1萬 入場費533萬 較毗鄰物業低約1成

瑜意加推3號價單加推42伙，當中包括31伙1房、9伙1房連儲物室，以及2伙2房單位，以最高17%折扣計算，折實售價583.24萬至1175.36萬，折實平均呎價23650元，周六推售160伙整體折實平均呎價為22323元。

封海倫續稱，3號價單集中中高層單位，售價反映單位樓層及景觀因素，項目將於周四截票，而周六首輪銷售安排設有大手客組別AS、A1及A2組，及購買1至2伙之買家組別B組，其中AS組別的客人須最少購入7伙，而A1及A2組則須最少購入2伙或以上指定單位；而為了讓更多客人購入心儀單位，特別預留50伙單位予B組客人選購。