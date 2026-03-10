Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲向投者客佔比升至53% 最快今公布銷售安排

新盤速遞
更新時間：13:41 2026-03-10 HKT
永泰發展的粉錦公路新盤雲向最快今日上載銷售安排，項目截至昨晚收逾2,000票，較現時2張價單共232伙超額逾7.6倍。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，今日將上載首份銷售安排，形容首批開賣單位「都有水位」屬令人「肉痛」的銷售安排。而項目收票和參觀數字的上升後續力都見強勁，截至昨晚收逾2,000票，較現時2張價單共232伙超額逾7.6倍。昨日參觀人次單日飆升逾1,000人，開放至今錄逾6,000人參觀，相信正式開售前能突破1萬參觀人次。

楊聰永分析指，至今客源中以新界區買家佔7成最多，投資客比例有上升趨勢，由先前的約50%增至現時53%。

美聯高級董事布少明說，項目吸引不少投資客，預期單位在落成後呎租可達60元，租金回報約有4厘。項目另受內地客鍾情，該行準買家中約3成為內地客。

經絡營運總監張顥曦指，項目首2張價單全數折實售價低於1,000萬元，都可承造9成按揭。該行為買家提供2種按揭優惠，其中H按全期按息低至H加1.3厘，封頂息為P減2厘（P為5.25厘），設高存息戶口；另提供定息按揭計劃，可選首3年或5年定息，固定息率2.73厘，其後低至P減1.75厘（P為5厘），可享銀行現金回贈。

