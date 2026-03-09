Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角映居最快周內上樓書

建灝及市建局合作發展的旺角映居，毗鄰港鐵奧運站及旺角站，兩站三綫駁通龐大港鐵網絡，為同區罕有的超短期樓花新供應。 項目之All-In-One 住客會所及園林遊玩空間「foto CLUB」，擁多元化室內外設施，為住戶提供精彩全面的休閒節目。

建灝鄭智荣表示，映居自上周公布命名以來，市場反應理想。
建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，映居自上周公布命名以來，市場反應理想，為讓公眾對項目有進一步了解，集團今日公布開通項目官方網站，並且率先介紹項目住客會所及園林遊玩空間「foto CLUB」各項設施，同時計劃最快本周內上載售樓說明書，全力推進銷售步伐。

建灝銷售部副總裁吳傲楠表示，「foto CLUB」特設8大主題區，包括設計優雅時尚，融入攝影元素的共享空間，備有WI-FI網絡服務、舒適的休閒廂座及共享創意間等。

另外，該公司旗下赤柱ONE STANLEY1座地下及1樓A單位的4房雙套花園複式大宅，是日透過招標形式以成交價約5,387萬元售出，新買家採用120天即供付款計劃購入大宅，呎價達29,502元。

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

