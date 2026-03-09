Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲向暫收1400票 最快明公布銷售安排

更新時間：18:43 2026-03-09 HKT
永泰發展的粉錦公路新盤雲向，最快明日上載銷售安排，周末開售，暫收逾1,400票，對比2張價單232伙超額逾5倍，其中約一半為投資客。

永泰楊聰永表示，最快明日上載銷售安排，周末開售。
永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，最快明日上載銷售安排，周末開售，不排除盡推現有2張價單全數單位，視乎準買家反應，亦不排除加推更多單位。銷售安排中將設每組大手客的購買上限，會盡量平衡及迎合大手客和普通買家的需要。

楊聰永續說，項目暫收逾1,400票，對比2張價單232伙超額逾5倍，而示範單位參觀情況踴躍，已錄超過5,000參觀人次。項目客源中大約50%為投資客，睇好北部都會區未來發展，更指投資客比例仍有逐步上升的空間，料可達55%。

發展商昨日加推2號價單，楊聰永現時客源中約4成鍾情項目具高爾夫球場景的2房單位，故選擇於2號價單加推更多該類2房戶，現時兩張價單計，佔逾3成。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，本月至今業績比2月同期增加15%，反映整體市場氣氛，且庫存由2.2萬伙高位減至1.6萬宗，料發展商已沒有庫存壓力，可以展開攻勢。現時該行雲向準買家中約5成至6成打算作投資收租之用，見項目單位門檻不高，落成後可達呎租45元，與不少市區項目相約。

中原高級資深營業董事余志偉說，首30名買家經中原一手購入雲向單位，可享價值1.32萬元高爾夫球裝備用品，總值約39.6萬元。

