黃金海灣·珀岸2房沽 呎售1.41萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，自推出以來持續錄成交，最新以每呎1.41萬沽出1個2房戶。

上述成交單位為1B座19樓D室，面積427方呎，屬2房間隔，開放式廚房設計，以604.6萬成交，呎價約14159元。據成交紀錄冊顯示，買家採90天現金優惠付款計劃，另享「海灣生活」優惠、「更上一層樓」優惠，以及家具優惠。

整個黃金海灣系列，由開售至今累售約1102伙，合共套現約46.2億。

黃金海灣．珀岸，合共提供631伙，項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

