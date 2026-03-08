瑧玥逾30組大手客有意購全層 新世界：投資客鍾情近高鐵站

新世界旗下尖沙咀瑧玥將於周三（11日）盡推全盤64伙發售，發展商指，入票客源以投資者佔6成，暫錄逾30組大手客有意買一層或更多單位。

一半以上為內地投資客

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目收票反應理想，初步分析，入票客源中約6成為投資客，主要鍾情項目就近高鐵站，租務需求有保證。另外，暫錄逾30組大手客有意買一層或更多單位，以地區劃分一半以上來自九龍，投資客源中一半以上為內地投資客，其餘為香港本地投資客。是次亦預留最少12伙單位於B組時段開售，供打算買1伙的準買家有入市機會，主要為1房戶型單位。

中原為瑧玥買家送出專屬置業優惠。

長假累積購買力正釋放

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，在息口下行、經濟復甦步伐向好、來港上市企業增加等有利因素下，長假累積的購買力正在釋放，多個一手新盤亦魚貫登場，提供戶型多元化，料可產生協同效應，相信本月一手成交可達2,500宗。



中原地產九龍董事劉瑛琳指，區內租務需求有增無減，區內樓齡較新的新晉物業，平均呎租普遍超過70至80元，部份更可高達90元，租金回報率料逾4.5厘，部分更可高達5厘。有見及此，中原特別為瑧玥買家送出專屬置業優惠。經中原購入瑧玥的首5名買家，若物業再經由中原租出，可享首年「中原收租保」及一年租賃管理服務，總值高達6.8萬元，優惠先到先得，送完即止。