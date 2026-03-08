黃金海灣．珀岸天台特色戶成交 呎價1.52萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，近日持續錄得成交，昨日再沽出1伙連天台特色戶，成交價逾682.8萬，呎價約1.52萬。

2房間隔 682.8萬售出

上述成交單位為2座26樓D室，面積447方呎，另有235方呎天台，屬2房戶，以682.8萬成交，呎價約15,275元。據成交記錄冊顯示，買家採90天現金優惠付款計劃，樓價5%臨時訂金於投標書獲賣方接納當日繳付，餘款95%樓價在90天內成交時支付，另享家具優惠等。

整個黃金海灣系列，由開售至今累售約1,101伙，合共套現逾46.13億。

黃金海灣．珀岸，合共提供631伙；項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士線及小巴7條線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

樓盤鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，貼心照顧住戶各方面生活需要。

