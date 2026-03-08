Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金海灣．珀岸天台特色戶成交 呎價1.52萬

新盤速遞
更新時間：09:56 2026-03-08 HKT
發佈時間：09:56 2026-03-08 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，近日持續錄得成交，昨日再沽出1伙連天台特色戶，成交價逾682.8萬，呎價約1.52萬。

2房間隔 682.8萬售出

上述成交單位為2座26樓D室，面積447方呎，另有235方呎天台，屬2房戶，以682.8萬成交，呎價約15,275元。據成交記錄冊顯示，買家採90天現金優惠付款計劃，樓價5%臨時訂金於投標書獲賣方接納當日繳付，餘款95%樓價在90天內成交時支付，另享家具優惠等。

整個黃金海灣系列，由開售至今累售約1,101伙，合共套現逾46.13億。

黃金海灣．珀岸，合共提供631伙；項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士線及小巴7條線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

樓盤鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，貼心照顧住戶各方面生活需要。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
5小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
18小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
18小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
22小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜伊朗拒絕無條件投降 特朗普：伊朗今將遭猛烈重擊｜持續更新
即時國際
14小時前
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
13小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
3小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
2026-03-07 09:00 HKT
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
22小時前
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
影視圈
14小時前