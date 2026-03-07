瑜意首日即收逾千票 超額認購逾19倍

華懋尖沙咀瑜意日前以折實每呎2.1萬元推出首批50伙，市場反應理想，首日即收逾千票，超額認購逾19倍。

華懋銷售及市場總監封海倫表示，瑜意由周五起開放示範單位，累積錄得逾3,000人次參觀，約6成為區內客人，主要來自九龍站及尖沙咀一帶，對覺士道傳統豪宅地段5年以來少有新盤供應相當了解，加上項目僅半年樓花期，吸引力極高；同時亦吸引各區投資者到場，另外各兩成來自港島區及新界區。

華懋封海倫(圖中)表示，瑜意示範單位共錄逾3000人次到場參觀。

截止今天晚上7時，項目首天已錄得逾1,000個意向登記，超額認購逾19倍，市場反應熱烈，計劃短期內加推。

瑜意合共提供164伙，提供開放式、1房及2房戶型，面積由274至468方呎﹔項目盡享優越地利，位處尖沙咀核心地段，步行約1分鐘即達港鐵佐敦站，而前往香港西九龍高鐵站亦僅約5分鐘。項目鄰近覺士道豪宅及私人會所區，以及西九藝術文化區，高端生活、商業、文化藝術配套一應俱全。項目預計關鍵日期為今年9月16日。

