黃金海灣．意嵐特色戶呎售1.47萬

更新時間：14:29 2026-03-07 HKT
發佈時間：14:29 2026-03-07 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐銷情持續，昨日再添1宗成交，項目的2房連平台特色戶以538萬售出。

新成交單位為意嵐3座3樓F室，面積364方呎，為2房單位，附連151方呎平台，以538萬售出，成交呎價約14780元。連同第2期珀岸，系列項目今年暫售28伙，成交價介乎532.6萬至1386.5萬，套現金額逾2.13億。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。

地理位置方面，該盤位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。而且樓盤鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

