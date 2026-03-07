必嘉坊．曦匯7伙減價10%重推

發展商加快推售餘貨的步伐，恒基旗下紅磡必嘉坊．曦匯昨更新價單，為7伙餘貨單位劃一減價10%，並上載最新銷售安排，落實下周二（10日）將該批單位以先到先得形式開售。

新減價單位面積由202至275方呎，涉及4伙開放式及3伙1房戶，價單定價由491.4萬至688.5萬，修改至442.3萬至619.7萬，減價幅度劃一為10%。再計算發展商100天成交現金付款計劃所提供的最高5%折扣優惠，該批單位折實售價介乎420.18萬至588.71萬，折實呎價約20801至22264元。據最新銷售安排，該批單位將於下周二以先到先得形式開售。

HENLEY PARK先到先得賣18伙

同系啟德HENLEY PARK亦公布最新銷售安排，同樣於下周二展開新一輪銷售，以先到先得形式開賣18伙。銷售單位均位於項目1B座，面積介乎564至678方呎，全屬2房連工作間單位，價單定價1724.8萬至2313.2萬，價單呎價約30287至34118元，計算90天成交現金付款計劃的10%折扣優惠後，折實售價1552.32萬至2081.88萬，折實呎價約27259至30706元，買家另可享「代繳從價印花稅」優惠。

高臨下周二起招標推2伙

資本策略佐敦彌敦道350號高臨下周二起招標推2伙，為A1座23樓D室及A2座18樓A室，面積624及569方呎，均為3房1套間隔。項目至今累售252伙，佔全盤約97%，共套現約24億，現時僅剩小量單位待售，包括於項目天際特色戶，發展商曾表示有信心該特色大宅可創項目呎價新高。