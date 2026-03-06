緹外4房大宅2.3億招標沽 每呎5.13萬
更新時間：16:41 2026-03-06 HKT
發佈時間：16:41 2026-03-06 HKT
發佈時間：16:41 2026-03-06 HKT
嘉里發展的九龍半山低密度豪宅緹外，今日（6日）以招標形式售出5座3樓B室分層大宅，面積4,483方呎，屬4房4套房連2間工人房間隔，以2.3億元連2個車位成交，呎價約51,304元。
上述單位為樓盤今年第4宗成交，為今年至今成交價最高單位，項目至今累售48伙，以項目總單位數量64伙計，累售75%，總成交金額約145億元，平均成交呎價逾58,000元。項目尚餘14個標準分層大宅及2個頂層連天台特色大宅待售。
