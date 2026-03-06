瑧玥日內公布銷售安排 下周盡推64伙發售
更新時間：15:59 2026-03-06 HKT
2026-03-06
發佈時間：15:59 2026-03-06 HKT
新世界旗下尖沙咀新盤瑧玥，已推出全盤64伙價錢，發展商表示將於日內公布項目銷售安排，料下周盡推全盤所有單位開售。
新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目預計在日內上載銷售安排，料與早前同系列項目一樣盡推全盤所有單位，並在下周開售。
何家欣續指，銷售安排會有大手層購客安排，同時亦會預留一定單位供1伙用家購買。另外為照顧去年開售的瑧爾、瑧博向隅客，相關準買家可額外遞交多一份購樓意向登記。
另外，發展商亦持續推出置業優惠吸客。新世界營業及市務部New World Club高級經理陳佩指，指定客戶購買項目單位即可享3%專屬折扣。
