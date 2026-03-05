瑧玥加推餘下34伙 入場價408.6萬
新世界旗下尖沙咀瑧玥開價後，明日開始正式收票，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目推出首張30伙實在不能回應市場需求，故今日公布加推2號價單，並將餘下34伙全數推出，包括10伙開放式及24伙1房，面積171至266方呎，以即供付款計，折實售價由其中10伙開放式繼續以一口價推出，折實售價由408.6萬至683.3萬，折實呎價19,183至25,785元。
何家欣續稱，加推單位位處中高層優質單位，可享中環及西九商業地標景觀，相信受市場歡迎，是次加推定價反映樓層及景觀，而開放式單位繼續以一口價推出，折實售價408.6萬，項目除層購設有優惠外，大手購2伙亦設有優惠，計算大手及層購折扣後，折實售價更低於400萬，為區內11年入場價最低新盤，短期內有機會發出銷售安排，並會推出全數64伙發售。
瑧玥推出2張價單合共64伙，計算即供付款方法後，折實平均呎價22326元，折實計總值約3.39億。
