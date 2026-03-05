Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲向最快周末加推 夥中介推樓按優惠

新盤速遞
更新時間：15:43 2026-03-05 HKT
發佈時間：15:43 2026-03-05 HKT

永泰粉錦公路新盤雲向，昨日全日錄逾700組參觀人士，相信於明日起會迎參觀高峰期，亦收到約20枱業界人士有意入市，最快周末加推，預計最快下周開售。另夥中原按揭推樓按優惠。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目現時備受市場追捧，最快周末加推，並預計可在下周公布首份銷售安排，料可在下周展開首輪銷售。

相關文章：雲向分階段推售具提價空間 楊聰永：受惠北都優勢 力吸用家投資者

楊聰永續指，項目於昨日全日錄逾700組參觀人士，有見項目料為北都首個開售新盤，加上鄰近北區醫院，可吸納優質租戶，租務市場可跑贏大市，因此備受用家及投資客追捧，另外亦受業界肯定，目前有約20枱業界人士透露有意入市。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑提到，政府近年持續致力引入人才，各項人才計劃至今已收逾59萬份申請，當中41萬宗已獲批，項目地理位置方便來往中港兩地，相信對內地客、專才、以及需中港兩地工作之用家相當吸引。

中原新界東高級資深營業董事余志偉稱，新界北區租務潛力優厚，預計項目將吸引大批用家及投資客垂青，認購反應熱烈。項目入伙後呎租平均可達45至50元水平，租金回報可達約4厘。

為配合項目銷售，發展商亦夥拍中原按揭提供置業優惠。中原按揭董事總經理王美鳳指，是次為項目買家提供2款優惠，其中「低息定按計劃」可選擇首3年或首5年之優惠定息2.73厘，其後按息低至P減1.75厘 （P為5.25厘），計劃特設現金回贈，按揭成數高達9成，按揭年期長達30年。另外「優惠H按計劃」全期按息低至H加1.3厘，封頂息低至P減2厘，即實際按息現低至3.25厘。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
9小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
01:10
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
2小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
6小時前
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:58
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
7小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
23小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
4小時前
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
影視圈
5小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
23小時前