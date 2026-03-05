雲向最快周末加推 夥中介推樓按優惠

永泰粉錦公路新盤雲向，昨日全日錄逾700組參觀人士，相信於明日起會迎參觀高峰期，亦收到約20枱業界人士有意入市，最快周末加推，預計最快下周開售。另夥中原按揭推樓按優惠。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目現時備受市場追捧，最快周末加推，並預計可在下周公布首份銷售安排，料可在下周展開首輪銷售。

楊聰永續指，項目於昨日全日錄逾700組參觀人士，有見項目料為北都首個開售新盤，加上鄰近北區醫院，可吸納優質租戶，租務市場可跑贏大市，因此備受用家及投資客追捧，另外亦受業界肯定，目前有約20枱業界人士透露有意入市。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑提到，政府近年持續致力引入人才，各項人才計劃至今已收逾59萬份申請，當中41萬宗已獲批，項目地理位置方便來往中港兩地，相信對內地客、專才、以及需中港兩地工作之用家相當吸引。

中原新界東高級資深營業董事余志偉稱，新界北區租務潛力優厚，預計項目將吸引大批用家及投資客垂青，認購反應熱烈。項目入伙後呎租平均可達45至50元水平，租金回報可達約4厘。

為配合項目銷售，發展商亦夥拍中原按揭提供置業優惠。中原按揭董事總經理王美鳳指，是次為項目買家提供2款優惠，其中「低息定按計劃」可選擇首3年或首5年之優惠定息2.73厘，其後按息低至P減1.75厘 （P為5.25厘），計劃特設現金回贈，按揭成數高達9成，按揭年期長達30年。另外「優惠H按計劃」全期按息低至H加1.3厘，封頂息低至P減2厘，即實際按息現低至3.25厘。