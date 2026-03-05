尖沙咀瑜意開價 首批50伙 每呎均價2.1萬 入場費533萬 較毗鄰物業低約1成

華懋旗下尖沙咀瑜意於今日公布項目首張價單，首批單位涉50伙，折實售價533.35萬起，折實平均呎價約21,038元。

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，首張價單涉50伙，包括45伙1房及5伙2房，面積介乎281至440方呎，計算最高17%折扣優惠後，折實售價由533.35萬至1050.44萬，折實呎價18,546元至23,874元，折實平均呎價21,038元。

封海倫提到，入場售價單位為3樓K室，面積285方呎，折實售價533.35萬，折實呎價18,714元。呎價最低單位為3樓F室，面積293方呎，1房間隔，折實售價543.4萬，折實呎價18,546元。

封海倫續指，項目屬極短樓花期項目，對用家及投資客而言可享即買即住或即租優勢，因此形容首張價單為「尖沙咀早住先機價」，價錢參考尖沙咀及高鐵站一帶樓盤成交價。另外，項目現時存提價空間，將於明日開放指定人士參觀示範單位，周六開放公眾參觀及收票，最快下周開售。

瑜意16樓B無改動示範單位：

瑜意16樓B經改動示範單位：

華懋銷售總經理陳慕蘭指，為切合不同買家置業需求，項目提供3種付款計劃及置業優惠，總折扣優惠由14%至17%，分別為120天付款計劃、120天90%備用按揭付款計劃，以及建築期付款計劃。

華懋銷售經理吳錫麟提到，除了以上折扣優惠外，為配合大手客置業需求，如買家或其親屬同時購入多於1伙，購入的每個單位均可額外享有 1%折扣優惠，以回應大手買家的置業需求。

中原陳永傑：開價較毗鄰物業低約1成

中原亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，瑜意開價較毗鄰二手新晉物業低約1成，定價吸引，而且推出單位涵蓋1房及2房，可滿足自住及投資者需求，相信項目銷情理想。

陳永傑指，該盤位處西九核心地段，瞬步即達佐敦站、尖沙咀站及高鐵站，而且區內租金持續高企，每呎租金普遍逾60元，部份可高逾75元，租金回報率可達3.5厘，加上僅需半年極短樓花期，相信項目對長線投資者十分吸睛。本月市場暫錄約230宗一手成交，月內多個新盤下醞釀開售，百花齊放，料本月全月可達2,500宗一手成交。