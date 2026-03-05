黃金海灣連錄成交 每呎達1.46萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣系列項目昨日連環錄得2宗成交，售出單位均為2房戶型，套現1316.7萬。

新成交單位包括黃金海灣第2期珀岸的1A座8樓A室，面積545方呎，屬於2房連儲物室間隔，成交價713.9萬，呎價約13099元；以及系列項目1期意嵐的3座25樓E室，面積411方呎，為2房單位，以602.8萬售出，成交呎價約14667元。系列項目今年暫售27伙，成交價介乎532.6萬至1386.5萬，套現金額逾2.08億。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，共提供1323伙，擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。地理位置方面，位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，擁南北通行優勢。而且毗鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，轉瞬即達各大消費熱點。

