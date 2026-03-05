Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金海灣連錄成交 每呎達1.46萬

新盤速遞
更新時間：10:05 2026-03-05 HKT
發佈時間：10:05 2026-03-05 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣系列項目昨日連環錄得2宗成交，售出單位均為2房戶型，套現1316.7萬。

新成交單位包括黃金海灣第2期珀岸的1A座8樓A室，面積545方呎，屬於2房連儲物室間隔，成交價713.9萬，呎價約13099元；以及系列項目1期意嵐的3座25樓E室，面積411方呎，為2房單位，以602.8萬售出，成交呎價約14667元。系列項目今年暫售27伙，成交價介乎532.6萬至1386.5萬，套現金額逾2.08億。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，共提供1323伙，擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。地理位置方面，位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，擁南北通行優勢。而且毗鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，轉瞬即達各大消費熱點。

相關文章：

屯門黃金海灣三房戶驗收獲高分 廳房同向享無敵海景 防潮設計獲專家肯定｜專家驗磚頭
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:07
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
3小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
19小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
18小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
4小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
15小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
5小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
19小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
21小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
21小時前
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
影視圈
23小時前