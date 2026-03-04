啟德天璽．海分層戶逾1.39億沽 每呎6.5萬 創啟德標準戶雙新高

新地發展的啟德天璽．海，今天（4日）再錄得1宗招標成交，標售單位為第1座23樓A室，面積2,141方呎，屬4房3套間隔，成交金額1.39165億元，呎價65,000元。

上述單位成交價及呎價均創啟德一手分層標準住宅單位雙新紀錄。亦是2026年項目第2宗破億成交。項目以現樓推售以來，7周內累售17伙，套現逾10億元。