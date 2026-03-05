屯門黃金海灣三房戶驗收獲高分 廳房同向享無敵海景 防潮設計獲專家肯定｜專家驗磚頭

由旭日國際發展的大型臨海項目黃金海灣銷情暢旺，據發展商透露，系列開售至今已售出超過8成單位，累售近1,100伙，套現超過45億。其第二期珀岸更以9成單位享有海景作為賣點，吸引不少買家入市。本集《專家驗磚頭》獲業主邀請，參觀他的三房海景單位，並邀請資深認證驗樓師賴達明（明哥）為單位進行全面質素評估。單位最終獲得95分，在防潮設計方面還獲明哥稱讚。

寬敞舒適 無敵海景盡收眼簾

本次參觀的單位位於黃金海灣·珀岸1座高層A室，實用面積861方呎，採用三房連套廁設計，另配有工人房，適合家庭客居住。單位最突出特色是一入門便能飽覽青山灣無敵大海景，更可遠眺遊艇會美景，不用前往黃金泳灘，在露台已能感受迎面海風，生活環境極為舒適。

單位採光度極高，配合足夠的樓底高度，營造寬敞舒適的空間感。客飯廳以長方型設計，開則四正，面積闊落，為傢俬擺位提供更多發揮空間，方便住戶根據個人喜好規劃不同功能區域。值得一提的是，單位所有房間均與露台同一座向，在家中任何角落都能隨時欣賞海景，大大提升居住體驗。主人房則配有套廁，內設浴缸，讓住戶下班回家後能放鬆身心，洗去一天的疲憊。

不用前往黃金泳灘，在露台已能感受迎面海風，生活環境極為舒適。

在家中任何角落都能隨時欣賞海景，大大提升居住體驗。

名牌家電配置 廚房設計實用

廚房採用梗廚設計，配備各大名牌家電，包括西門子單頭及雙頭煮食爐、抽油煙機、雪櫃、洗衣乾衣機等。除此之外，還配備西門子7合1微波蒸烤焗爐及微波燒烤爐，可滿足不同烹飪需求。廚房更特別配置Vinvautz酒櫃，對於喜愛收藏美酒的住戶而言，絕對是一大享受。廚房工作枱面寬敞，儲物空間充足，讓住戶能在烹飪過程中盡情發揮。

黃金海灣驗樓獲高分

明哥在完成全面檢查後，對該單位予以高評價，總評分達95分。他指出，在7類19項工種中，大部分工種均獲得滿分，特別讚賞單位的油漆和鋪磚施工質素。他表示，「油漆方面非常平滑，經檢查後發現，一條收水裂紋都沒有；至於鋪磚方面，無論是傳統瓦仔鋪磚還是仿石磚，都沒有任何空心磚。」

浴屏門無縫隙不漏水

另外，明哥對浴室浴屏的設計讚譽有加，他認為這是一個極佳的示範設計。他解釋，「過往很多浴屏門扇的邊縫位置，都是漏水的『黑點』，因為門在開合時會產生縫隙。但這個單位很細心，發展商特別加裝了一條從頂部延伸到底部的圓形軟膠邊，既無阻門的開關，又能做到完全密封。」此外，他還指出門邊裝有磁吸設計，關門時磁石會將門緊緊吸附，確保整條邊縫都能夠滴水不漏，設計非常周到。

單位特設防潮設計

對於臨海單位，不少業主都被潮濕問題的困擾，明哥則表示，該單位在位於露台附近的地台有鋪設防潮磚，能有效隔絕濕氣。另外，其餘地板鋪設方面則使用復合地板，亦具有防潮功能。再加之單位窗戶較多，通風效果好，有利於疏通濕氣。明哥還提醒，若業主日後還擔心潮濕問題，可在家中增設抽濕機，更加有效抽走濕氣。

在瑕疵方面，明哥指出單位有一些玻璃刮花和污漬問題，不過他認為這些問題處理起來並不困難，通知發展商安排吊船在外牆進行清潔和打磨即可。

完善會所設施 便捷生活配套

黃金海灣會所分為兩期發展，園林及會所面積超過10萬平方呎，合共提供約45項設施。第一期會所「Club Uppland」不僅設有24小時健身室，還提供小朋友及寵物放電的室外玩樂場所。除此之外，還有豐富的娛樂設備，例如多元聚會廳、Cooking Studio、麻雀房、撲克室以及影院等，讓住戶盡情享受休閒配套。

第二期會所「Club Reserve」則可謂水上活動天堂，設有約25米長的「The Aqua藍天泳池」、無邊際延伸泳池以及兒童水上樂園等。還有室外兒童樂園、Party Room等娛樂設施，讓住戶盡享生活樂趣。

兩分鐘可抵達泳灘

黃金海灣為海岸式大型住宅項目，位於屯門中低密度地區，可享山海雙重美景，兩期發展合共提供1,323伙。項目特別適合喜愛陽光與沙灘生活的人士，步行兩分鐘即可抵達黃金泳灘，此外，項目還鄰近黃金海岸商場，購物飲食便捷。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。