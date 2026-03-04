海瑅灣I錄5000查詢 將率先推大戶招標

信和牽頭夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I上周上載樓書部署推售，信和執行董事田兆源表示，項目迄今已錄得5000個查詢，項目3房及4房擁有全海景優勢，料先以招標方式推售，隨後再發出價單。

田兆源續稱，市場預期今年樓價有雙位數字升幅，近期用家及投資者均入市積極，買「磚頭」收租理想，屬穩陣投資，同系柏瓏等項目亦獲大手掃貨，更現一圈圈形式掃入單位，相信海瑅灣屬壓軸海景項目料有不少投資者，項目除3、4房單位擁有全海景外，部分2房單位亦擁海景，預計下周將開放示範單位，而大灣區亦同步進行推廣。