Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DEEP WATER SOUTH 6B期 最快今推招標 首批不少於50伙

新盤速遞
更新時間：14:37 2026-03-04 HKT
發佈時間：14:37 2026-03-04 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸DEEP WATER SOUTH 6B期最快今上載銷售安排，推出不少於50伙招標，大約3房及4房大宅各佔一半。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，最快今日上載銷售安排，推出6B期單位招標，涉不少於50個單位，料佔該期數總單位數154伙中近三分一，而推出單位中3房及4房戶型大約各佔一半，價錢除參考同區港島南岸項目外，壽臣山及淺水灣豪宅成交價亦會成為參考。

黃光耀續稱，項目開放示範單位多日以來反應理想，已錄逾4,000參觀人次，客源不乏老牌家族、從事金融及家族辦公室行業的專業人士。準買家中超過一半鐘情4房，其餘鍾情3房，約6成本地屬高端客戶，4成為內地客，以地區劃分就以港島區客人佔7成最多。現時有約7成準買家想購入單位自用，其餘3成打算作投資等其他用途。現時首階段銷售會集中招標推6B期大宅，已上載樓書的6A期項目亦已接獲不少查詢，將有序部署開售。

黃光耀稱，公司旗下及合作新盤今年首2月銷情理想，已錄超過500宗成交，成交金額逾52億元。
黃光耀稱，公司旗下及合作新盤今年首2月銷情理想，已錄超過500宗成交，成交金額逾52億元。

對於近期樓市，黃光耀稱，公司旗下及合作新盤今年首2月銷情理想，已錄超過500宗成交，成交金額逾52億元，伴隨DEEP WATER SOUTH推出，望銷售額能突破100億元。雖然《財政預算案》調高超級豪宅印花稅，但市場上仍接連錄得破億元成交，相信長遠對豪宅市場影響不大。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，樓市本周已見從節日氣氛全面復甦，樓價處於上升軌道時，豪宅市場前景更被看高一線，對DEEP WATER SOUTH 銷售充滿信心。而今年首兩個月樓市交投暢旺，市場錄得逾3,800宗一手成交，創一手新例後13年同期新高。

中原首席營業董事李巍說，近日同屬港島南岸的其他新盤錄得呎價達6.2萬至6.3萬元的成交，料能成為項目參考之一。公司斥資300萬元打造體驗館，讓客戶猶如置身DEEP WATER SOUTH 1A座A室，體驗同角度深水灣及壽臣山景觀。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
2026-03-03 13:41 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
即時國際
3小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
17小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-03 13:29 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
影視圈
6小時前
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
22小時前
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
即時中國
11小時前
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前