DEEP WATER SOUTH 6B期 最快今推招標 首批不少於50伙

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸DEEP WATER SOUTH 6B期最快今上載銷售安排，推出不少於50伙招標，大約3房及4房大宅各佔一半。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，最快今日上載銷售安排，推出6B期單位招標，涉不少於50個單位，料佔該期數總單位數154伙中近三分一，而推出單位中3房及4房戶型大約各佔一半，價錢除參考同區港島南岸項目外，壽臣山及淺水灣豪宅成交價亦會成為參考。

黃光耀續稱，項目開放示範單位多日以來反應理想，已錄逾4,000參觀人次，客源不乏老牌家族、從事金融及家族辦公室行業的專業人士。準買家中超過一半鐘情4房，其餘鍾情3房，約6成本地屬高端客戶，4成為內地客，以地區劃分就以港島區客人佔7成最多。現時有約7成準買家想購入單位自用，其餘3成打算作投資等其他用途。現時首階段銷售會集中招標推6B期大宅，已上載樓書的6A期項目亦已接獲不少查詢，將有序部署開售。

黃光耀稱，公司旗下及合作新盤今年首2月銷情理想，已錄超過500宗成交，成交金額逾52億元。

對於近期樓市，黃光耀稱，公司旗下及合作新盤今年首2月銷情理想，已錄超過500宗成交，成交金額逾52億元，伴隨DEEP WATER SOUTH推出，望銷售額能突破100億元。雖然《財政預算案》調高超級豪宅印花稅，但市場上仍接連錄得破億元成交，相信長遠對豪宅市場影響不大。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，樓市本周已見從節日氣氛全面復甦，樓價處於上升軌道時，豪宅市場前景更被看高一線，對DEEP WATER SOUTH 銷售充滿信心。而今年首兩個月樓市交投暢旺，市場錄得逾3,800宗一手成交，創一手新例後13年同期新高。

中原首席營業董事李巍說，近日同屬港島南岸的其他新盤錄得呎價達6.2萬至6.3萬元的成交，料能成為項目參考之一。公司斥資300萬元打造體驗館，讓客戶猶如置身DEEP WATER SOUTH 1A座A室，體驗同角度深水灣及壽臣山景觀。