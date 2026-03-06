Deep Water South港島南豪宅 落區實地直擊 前迎深水灣、壽臣山一線景致 坐擁「山環水抱」風水寶地格局

港島南向來是本港頂級富豪的聚居地，由會德豐地產與港鐵合作發展的壓軸住宅項目Deep Water South為港島南港鐵站及The Southside商場上蓋物業，項目率先推出第6B期Grande Blanc，以「港島南岸純大宅臻藏府邸」定位與深水灣、壽臣山一線景致賣點，無論地段、景觀、會所及配置均極具優勢，勢將在傳統南區豪宅市場中脫穎而出，成為身份與地位的全新象徵。

全數為三房及四房大戶開則 盡覽深水灣、壽臣山盛景

香港十大富豪中不少都聚居南區，例如嘉道理家族﹑騰訊及阿里巴巴主席﹑歌神陳奕迅等。南區擁有由深水灣、淺水灣延綿至赤柱的海岸線，一直被視為東方的「南法蔚藍海岸」。Deep Water South佔據地利優勢，其中第6B期Grande Blanc更是整個港島南岸中最靠近深水灣及壽臣山的一期，前迎壽臣山、南朗山及紫羅蘭山環繞的深水灣一線景致，形成「山環水抱」、動靜相生的格局，被視為有利財富積聚與事業發展的風水寶地。

除了自然景觀，該區更以頂尖社交圈子聞名。區內薈萃多家頂級私人會所，包括深灣遊艇會及香港仔遊艇會﹑香港鄉村俱樂部及香港哥爾夫球會等，住戶不僅能享受世界一流的休閒設施，更可與頂尖的上流社交圈子交往，盡顯尊尚身份，奢華生活品味可謂唾手可得。

該項目僅提供154個矜貴單位，全數為三房及四房大戶開則。發展商指出，Grande Blanc旨在打造「純大宅」居住環境，所有四房單位採用兩梯兩戶設計，更配備私人升降機大堂，確保住戶出入的私隱度，符合上流社會對生活品質的要求。

4房2套「樓王」貴族級尊貴大宅格局 配備頂級奢華

以1A座A室「樓王」單位為例，屬4房2套連工作間及洗手間戶型，設有私人升降機大堂，工作間更設有獨立門口，進一步彰顯住戶的矜貴身份。單位實用面積達1,696平方呎，層與層之間高度最高達3.325米，空間感十足。景觀方面，客廳與睡房均可飽覽深水灣及壽臣山的壯麗山海景致，主人睡房更特設銀幕式弧形景觀窗，將戶外綠意引入室內。

單位內部配置堪稱「殿堂級」，廚房設備 採用德國頂級品牌Gaggenau系列，並配置Sub-Zero對門式雪櫃。浴室配置 選用國際品牌Dornbracht衛浴潔具，主人套房浴室設有弧型落地玻璃及豪華貴妃浴缸，讓住戶在沐浴時亦能俯瞰南區美景。

10萬呎南法主題雙會所及園林 媲美深灣遊艇會

Deep Water South的南法主題雙會所連園林，佔地超過10萬平方呎，每戶可享會所面積比例為港島南岸眾多期數之最。其中住客會所The Marina由國際知名團隊Rottet Studio操刀，提供逾50項設施，當中13項提供設預約服務，全面兼顧不同年齡層與各類住客的對品味與私隱的極致追求。

會所設7大水主題，包括4個泳池同3個主題空間其中最矚目的莫過於港島南岸首個 梯級式無邊際泳池「Infinite Blue」，設計靈感源自法國康城蔚藍海岸的百年貴族酒店，住戶游泳的時可以飽覽壽臣山、深水灣美景，感受極致度假體驗。此外，項目特設的專屬通道，直達港島南岸中央會所，住戶可以全天候享用室內泳池。

此外，項目園林長達150米，引入超過110種南法代表性植物如薰衣草﹑ 簕杜鵑及柏樹等。會所內更設有全港屋苑罕見的 標準匹克球場（Pickleball）、私人水療中心、私人電影院及兩大高級宴會廳。針對家庭住戶，項目更設有5,700平方呎的童遊世界，包含「擊劍競技場」及「利曼小車手」賽車場，將法式貴族運動融入兒童成長環境。

「會所體驗的昇華延伸」尊享南區及港島區衣、食、住、行星級禮遇

此外，發展商亦透過Club Wheelock延伸會所概念，為住戶帶來更多尊貴服務及星級品牌獨家優惠。住戶除可使用會所內的尊貴設施外，體驗更進一步延伸至港島南區以至港島，包括一系列精選餐飲、酒店及購物禮遇，並涵蓋One Island South特選租戶的星級專屬優惠，全面昇華衣、食、住、行的每個細節，真正實現「會所體驗的昇華延伸」。

港鐵綫上蓋優勢 兩站直達金鐘CBD

DEEP WATER SOUTH作為港島南岸壓軸項目，亦是港島南岸眾多期數中最近港鐵站的一期，擁有專屬升降機直達51萬平方呎的地標商場THE SOUTHSIDE及港鐵站。由港島南站出發，僅需兩站即可到達金鐘超級轉車站，連通中環、西九龍等商業核心區。若選擇駕車，經香港仔隧道前往銅鑼灣或中環亦僅需約15分鐘，盡享市區的便捷出行。