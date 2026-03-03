Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑜意錄逾3000宗查詢 48小時內開價 即睇示範單位相

更新時間：15:33 2026-03-03 HKT
發佈時間：15:33 2026-03-03 HKT

華懋旗下尖沙咀瑜意自上載樓書後備受市場追捧，發至今錄逾3,000宗查詢，其中有逾一半為內地客，另外亦有大手客有意入市。項目將在48小時內公布首張價單，以1房為主，亦會涵蓋2房戶型，另外將在周五開放指定人士戶參觀，周六開放公眾參觀。

華懋銷售及市場總監封海倫表示，項目預計將在未來48小時內公布首張價單，將主要涵蓋1房戶型，另亦會涵蓋2房戶，同時將提供高成數按揭付款方法，助買家入市。項目將在周五優先開放予指定人士預約參觀，周六開放供公眾參觀。

封海倫續指，項目自上周上載樓書後，成功吸引市場關注，至今錄逾3,000宗查詢，其中有逾一半為內地客，另外亦有旗下項目買家表示有意入市，同時由於項目屬極短樓花期項目，因此亦成功吸引不少投資客注意。項目同時接獲不少大手客查詢，因此未來銷售安排上將設大手客環節，並預留一定單位供散客入市。

瑜意示位首曝光

瑜意今日率先開放2個示範單位參觀，其中16樓B室連家具經改動單位，面積291方呎，1房間隔。單位整體空間寬闊，飯廳設有掛牆式L形雲石餐枱，配合金屬線條，打造優雅日用餐體驗。客廳放有具藝術感茶几，配合牆上的環影掛燈，展現極具風格及品味的大廳。

發展商同步開放無改動示範單位供作對照，玄關區設霧灰色與淺木色多用途櫃，除了具備儲物及鞋櫃等收納功能，更貼心加入無線手機充電座及雨傘架。長形客飯廳方正寬裕，深達約6米，住戶可輕鬆規劃客廳與用餐區，打造不同生活氛圍。

 

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

