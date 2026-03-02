建灝旺角新盤命名映居 最快月內開售

建灝與市建局合作的旺角橡樹街/埃華街項目，今正式命名為映居，提供122伙，均為1房連書房戶型，將隨即展開推盤，最快月內開售，短期內開放示範單位。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目提供122伙，均為1房連書房單位，面積約338方呎起。認為該類單位的市場需求高，能受準買家追捧，項目另限量提供特色單位

鄭智荣說，項目最快月內開售，將短期內開放示範單位，近日亦會隨即開始軟銷。認為項目能吸引單身人士及小家庭買家，也能迎合專才客需要，預期買家中内地客比例不少。此外相信有不少投資客對項目感興趣，會考慮大手客入市安排。

建灝銷售部副總裁吳傲楠指出，項目預計關鍵日期為2026年10月底，屬短樓花盤。而項目周邊配套充足，位置靠近奧運站，亦可步行到旺角站，亦能輕易前往高鐵站，方便往返内地。

資料顯示，上述項目是建灝於2021年6月以6.181億元投得發展權，當時每呎樓面地價約10,307元；另外，招標條款列明，項目日後賣樓收益達12.5億元就須向市建局分紅，首3,000萬元分紅比例為20%，及後每增加3,000萬元，分紅比例將遞增10%，最高為50%，即每呎賣價20,845元以上便要分紅。