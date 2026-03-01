新盤連續13個月「破千」成交 SIERRA SEA登賣樓王 業界料本月迎大陽春

即使2月適逢農曆新年，節日氣氛濃厚，但新盤市場氣氛仍然暢旺。綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場消息，上月新盤市場至少錄1,400宗成交，連續13個月「破千」，創《一手新例後》實施以來最長紀錄，惟按月比較則跌43%；當中以西沙SIERRA SEA 2B期累沽584伙膺月榜首；而中環雅盈峰及啟德柏蔚森系列分別售出43及41宗。

馬年樓市呈駿馬奔騰之勢，上月新盤未有全新項目推出發售，整體成交以貨尾主導，仍錄至少1,400宗交投，為去年2月起連續13個月錄得逾千宗成交，更創自2013年4月底《一手新例》實施以來最長紀錄，亦是最多成交的月份，不過對比1月的2,455宗，按月少約43%，惟較去年同期1,228宗則升約14%。

SIERRA SEA兩房連花園778萬沽

一手市場昨單日錄約18宗成交，其中多個暢銷樓盤均有進帳。包括上月成交量最多的新地旗下西沙SIERRA SEA 2B期昨以招標形式售出3座地下1樓G室，面積384方呎，2房間隔，附連304方呎花園，成交價777.8萬，呎價20,255元，該盤上月初兩輪銷售即沽清後至今共售出584伙，一舉登上2月新盤賣樓王寶座。

而盈大地產及資本策略發展的中環雅盈峰，昨亦連沽4伙，套現7305.92萬，其中12樓B室，面積511方呎，2房間隔，以1992.9萬成交，呎價3.9萬，創同類單位成交價及呎價新高。另外，項目亦將於明日起接連2日合共推售7伙。

該盤自上月連番推出單位招標，合共出43伙，單月套現約12.62億，當中多個成交均創項目新高紀錄，包括26樓A室，面積1,608方呎，屬4房連雙套設計，成交價9,710.4萬，呎價高達60,388元，成交價及呎價齊創項目新高。

柏蔚森上月沽42伙 呎價破頂

由新世界夥拍遠東發展啟德柏蔚森系列銷情不俗，在上月售出42伙，其中柏蔚森III 1座21樓C室，成交價1,555.8萬，呎價26,870元，呎價創標準分層單位新高。項目昨日亦錄有新成交，售出1座18樓B室，面積382方呎，2房間隔，以946.9萬成交，呎價約24,788元。

維港滙II開放式610萬成交

信和與會德豐地產牽頭夥拍嘉華及爪哇合作發展的維港滙II，昨售出3B座5樓G室，面積278方呎，開放式間隔，單位以610.07萬成交，呎價約21,945元。

美聯高級董事布少明指，2月整體成交下滑主要受農曆新年長假影響，購買力離港令成交放緩，加上月內未有全新樓盤推售，成交主要以貨尾撐場，因此表現未及1月亮眼，不過整體氣氛相當不俗。未來本月預計有多個全新盤陸續推出，加上農曆新年後交投復常，料本月將迎「大陽春」，可錄約2,500宗一手成交。

